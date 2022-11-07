Кадыров обвинил украинцев в использовании запрещенных боеприпасов

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Украинские военные в ходе боевых действий используют запрещенные кассетные боеприпасы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, ракеты разрываются в небе, а на тех, кто стоит на земле, обрушивается огромное количество мелких игл. Как отметил Кадыров в своем Telegram-канале, такие эпизоды «Запад не увидит», о них не станут «кричать на каждом углу Гааги».

В окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл. Это не первый факт использования украинскими неонационалистами кассетных бомб, —написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что именно такой вид у «демократии по-западному».

Ранее Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время между Москвой и Киевом состоится несколько обменов пленными. По его словам, они пройдут при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Кадыров отметил, что переговоры были сложными. Глава Чечни добавил, что списки военнопленных для обмена уже составлены.