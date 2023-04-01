Кадыров обменялся наградами с Бастрыкиным

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров обменялся наградами с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Руководитель региона был удостоен ведомственной медали «Доблесть и отвага», Бастрыкин же получил орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который является высшей наградой республики. Видео награждения на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) выложил помощник главы Чечни.

За особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка награждается орденом Кадырова Бастрыкин Александр Иванович, — говорится в указе.

Бастрыкин прибыл в Чечню с рабочим визитом. В республике председатель СК провел оперативное совещание по итогам работы следственных управлений СКФО за 2022 год.

Ранее Рамзана Кадыров наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Об этом рассказал уполномоченный по правам человека республики Мансур Солтаев. Награда также была присвоена (посмертно) первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову и президенту Регионального общественного фонда имени Ахмата-Ходжи Кадырова Аймани Кадыровой.

Отмечается, что действующий глава республики получил медаль за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения нацинтересов своего народа и приверженность традиционным ценностям.