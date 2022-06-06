Кадыров назвал условие окончания спецоперации на Украине Кадыров: спецоперация на Украине должна продолжаться до полной отмены антироссийских санкций

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Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине должна продолжаться до полной отмены санкций против России. Чеченский лидер в своем Telegram-канале призвал коллективный Запад извиниться перед Москвой. По его словам, противостояние приносит удовольствие, чеченские бойцы за этим едут на Украину.

Воевать — это удовольствие, мы это удовольствие получаем. Как сказал [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], мы как мученики умрем, а они сдохнут, — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров пообещал показать «настоящую спецоперацию» на Украине. Он опроверг информацию о том, что ВСУ атакуют север Донецка и «успешно вытесняют наших».

Ранее глава Чечни заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может спасти страну только в том случае, если покончит с нацизмом. Он призвал Киев «протереть замыленные западной пропагандой глаза» и решить этот вопрос. Руководитель региона также отметил, что у Запада есть план по уничтожению России.