Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы со стороны ВСУ новых регионов РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы России на обстрелы ВСУ новых российских регионов. В своем Telegram-канале глава Чеченской Республики призвал принять более жесткие меры, чтобы противник «даже не подумал стрелять в нашу сторону». Он назвал происходящее «войной христиан и мусульман с сатанизмом».

Мы отвечаем слабо, — рассказал Кадыров.

Он добавил, что по его мнению, «большего и худшего» не будет, так как у Европы нет сил. Он пообещал уничтожить противника независимо от числа военных.

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области, сообщил ранее Минздрав региона в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в результате нападения на мирных жителей один человек погиб. Два человека получили экстренную медпомощь на месте и следом были доставлены в одну из больниц Херсонской области.

Россия также запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить информацию о возможной подготовке Киева к провокации с использованием «грязной бомбы», сообщило ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в международной организации. Отмечается, что российские дипломаты хотят провести заседание во вторник 25 октября после обсуждения Сирии. В агентстве уточнили, что подобные дискуссии проходят в закрытом формате. О возможном применении Киевом «грязной бомбы» заявило Министерство обороны РФ.