Кадыров назвал разговоры об отступлении полной чушью Кадыров: разговоры об отступлении российских войск являются полной чушью

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Рамзан Кадыров

Информация об отступлении российских войск является полной чушью, написал в своем в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что союзные силы вместе с чеченскими батальонами ведут наступления на Соледарском направлении.

Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, Героя России, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия, — написал Кадыров.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол.