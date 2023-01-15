Кадыров назвал главное преимущество бойцов «Ахмата» над силами ВСУ и НАТО

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Основным преимуществом бойцов группировки «Ахмат» над украинскими военными и солдатами НАТО является мобильность подразделений, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, чеченские военнослужащие могут максимально быстро передвигаться из одной зоны в другую и достигать поставленных целей, чем не может похвастать противоборствующая сторона. Он утверждает, что бойцы ВСУ больше всего боятся попасть на «Ахмат».

Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей. Поэтому нашим бойцам нет равных в точечных операциях против натовских и бандеровских бандформирований. Для украинских ДРГ нет ничего страшнее, чем нарваться на военнослужащих наших спецподразделений, — написал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что в военной операции на Украине приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, из которых 9 тысяч сейчас находятся на передовой. Он заявил, что они обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением, что «позволяет им эффективно нести службу».

7 января Кадыров сообщил, что около 300 спецназовцев из Чеченской Республики отправились в зону проведения специальной военной операции. По его словам, бойцы из Чечни доказали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.