Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, из которых девять тысяч сейчас находятся на передовой. В своем Telegram-канале он написал, что они обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением, что «позволяет им эффективно нести службу».

Заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более девяти тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой, — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что вопрос обеспечения бойцов стоит у него на особом контроле. По словам Кадырова, он лично держит связь с командирами спецподразделений республики, что «позволяет оперативно решать любые проблемные вопросы и существенно повышает эффективность их работы».

Кроме того, как отметил глава Чечни, параллельно решаются гуманитарные проблемы на взятых под контроль РФ территориях. Кадыров сообщил, что «практически ежедневно» Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова распределяет среди местного населения продовольствие, одежду, средства гигиены, постельные принадлежности, а также решает «иные злободневные вопросы». По словам политика, масштабную помощь РОФ оказывает и участникам СВО.

7 января Кадыров сообщил, что около 300 спецназовцев из Чеченской Республики отправились в зону проведения специальной военной операции. По его словам, бойцы из Чечни доказали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.