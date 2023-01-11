Кадыров назвал число чеченских бойцов, принявших участие в СВО Кадыров: в СВО приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий спецподразделения «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, из которых девять тысяч сейчас находятся на передовой. В своем Telegram-канале он написал, что они обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением, что «позволяет им эффективно нести службу».

Заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более девяти тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой, — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что вопрос обеспечения бойцов стоит у него на особом контроле. По словам Кадырова, он лично держит связь с командирами спецподразделений республики, что «позволяет оперативно решать любые проблемные вопросы и существенно повышает эффективность их работы».

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Кроме того, как отметил глава Чечни, параллельно решаются гуманитарные проблемы на взятых под контроль РФ территориях. Кадыров сообщил, что «практически ежедневно» Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова распределяет среди местного населения продовольствие, одежду, средства гигиены, постельные принадлежности, а также решает «иные злободневные вопросы». По словам политика, масштабную помощь РОФ оказывает и участникам СВО.

7 января Кадыров сообщил, что около 300 спецназовцев из Чеченской Республики отправились в зону проведения специальной военной операции. По его словам, бойцы из Чечни доказали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.