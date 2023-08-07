Кадыров назвал число чеченских бойцов, направленных в зону СВО Кадыров: Чечня с начала СВО направила в зону боевых действий более 29 тысяч бойцов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Более 29 тысяч военных из Чечни были направлены в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что в настоящее время на передовой находятся более семи тысяч бойцов. Кадыров также затронул вопросы обновления материально-технической базы подразделений.

На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики <...> руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч — добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов, — написал глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что в настоящее время российские подразделения не нуждаются в большом количестве тяжелой техники на поле боя, поскольку «это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя». По словам политика, на сегодняшний день Вооруженные силы РФ занимают оборонительные позиции, отбивая атаки украинских военных.

Кадыров также указал на важность того, чтобы все силовые структуры имели в своем распоряжении «необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания».

Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы спецподразделения «Ахмат» продолжают уничтожать украинскую военную технику на Ореховском направлении в зоне СВО. По его словам, «под раздачу» чеченских солдат попадают в том числе танки Leopard.