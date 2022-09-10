Кадыров назвал одну из задач спецоперации на Украине Кадыров назвал одной из задач спецоперации на Украине борьбу за российские ценности

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Одной из целей спецоперации на территории Украины является отстаивание традиционных российских ценностей, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, стране постоянно навязывали неподходящие для нее устои, а за неприятие ЛГБТ-ценностей вводили санкции. Россия борется не только против многолетнего нацистского произвола, но и за свою идентичность, религию и торжество справедливости, отметил Кадыров.

Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости. <...> В конце-то концов, если мы упорно повторяли, что можете сколько влезет лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей, — написал Кадыров.

Он заявил, что у границ России долгое время «гарцевали» силы НАТО, в Донбассе истреблялось русскоязычное население, а в отношении Крыма поступали постоянные угрозы о его захвате. Именно эти факторы послужили причиной ввода российских военных на территорию Украины, сказал Кадыров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине создается антироссийский анклав, который угрожает России, поэтому целью спецоперации является его ликвидация. Он добавил, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.