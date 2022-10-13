Кадыров назначил сына бывшего генпрокурора Чайки своим советником Кадыров назначил сына бывшего генпрокурора России Чайки Артема своим советником

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил Артема Чайку, сына бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки, своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале чеченского руководителя.

Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам, — написал Кадыров.

По его словам, новый советник будет заниматься координацией и сам примет непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована республика.

Ранее Кадыров сообщил, что рад назначению генерала армии Сергея Суровикина на позицию нового командующего российскими войсками в зоне СВО. Он пояснил, что знаком с Суровикиным 15 лет. Кадыров охарактеризовал его как настоящего генерала и воина, которому не чужды такие понятия, как честь и патриотизм. Глава Чечни выразил уверенность, что с приходом Суровикина ситуация в зоне боевых действий изменится в лучшую сторону.