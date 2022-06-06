Кадыров: на Украину отправилась новая группа добровольцев Кадыров объявил об отправке новой группы добровольцев из Грозного на Украину для участия в спецоперации

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

На Украину из Грозного отправилась новая группа добровольцев, сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По словам главы Чечни, они прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе.

Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Для получения соответствующих навыков они съехались в РУС практически из каждого региона нашей страны, — написал Кадыров.

Глава Чечни ранее опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. Этот город был и остается под российским контролем, рассказал он.

На опубликованных кадрах советник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами «Ахмат» с 95-м регионом. Он проехал по центральной улице Северодонецка и пообщался с продавцами в одном из магазинов.