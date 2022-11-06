Кадыров анонсировал несколько обменов военнопленными с Киевом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время состоится еще несколько обменов пленными. В своем Telegram-канале он написал, что Министерство обороны России при участии депутатского корпуса под руководством спикера Госдумы Вячеслава Володина проводит «работу в этом направлении».

Хочу также сообщить всем, кто переживает за наших воинов, что в ближайшее время планируется ещё несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Большую работу в этом направлении проводит Министерство обороны России, — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что списки военнопленных для обмена уже составлены, а также достигнут ряд необходимых договоренностей. Кадыров выразил надежду, что «парни смогут вернуться к своим семьям».