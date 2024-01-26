Кабмин запретил покупать иностранные бумаги на индивидуальные инвестсчета

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Российское правительство запретило приобретение иностранных ценных бумаг, включая государственные, на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Определить, что в категории финансовых инструментов, указанных в абзаце втором пункта 8 статьи 10... федерального закона «О рынке ценных бумаг», относятся ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства, — говорится в распоряжении.

Индивидуальный инвестиционный счет — специальный счет с налоговыми льготами, который позволяет гражданам инвестировать в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.

На начало 2022 года внешний долг РФ составлял $478,2 млрд, согласно информации ЦБ. По данным Всемирного банка, по итогам 2022-го внешний долг России увеличился только перед Индией. Задолженность перед Нью-Дели тогда выросла на 25% за год и составила $777 млн. Кроме того, согласно анализу ВБ, в том же году у России было еще два независимых кредитора — Южная Корея и Франция.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что у мировой экономики могут быть проблемы из-за госдолга США, поскольку Соединенные Штаты занимают 17–18% мирового производства и торговли. По его словам, долговые проблемы могут возникнуть в том числе у Китая, который является крупным держателем американских ценных бумаг, а также у Японии и Великобритании.