Кабмин закроет лазейки по уклонению от налогов Правительство России доработало усложняющие уклонение от налогов поправки в НК

Правительство решило доработать проект налоговых поправок, которые на прошлой неделе анонсировал Минфин, с целью закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов, сообщает РБК. Агентство отмечает, что документ стал объемнее в четыре раза, количество страниц увеличилось до 100. Законопроект уйдет на рассмотрение в Госдуму 9 ноября.

Значительная часть изменений касается регулирования трансфертного ценообразования, которое предполагает перемещение части прибыли в пользу взаимосвязанных компаний, находящихся в странах с низкими налогами. В рамках проекта планируется повысить штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, а также меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках.

Замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что правки позволят не допустить случаи, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи со злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее перечислил несколько законных способов сэкономить на налогах или избежать трат. В частности, он рекомендует обратить внимание на имущественные льготы, которые предоставляются многодетным детям, пенсионерам и другим категориям граждан. Кроме того, сэкономить на налогах поможет вычет для НДФЛ.