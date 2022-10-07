Кабмин закрепил статус электросамокатов в правилах дорожного движения Правительство РФ ограничило скорость и установило правила движения электросамокатов

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Правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщается на сайте кабмина. Они получили особый статус средств индивидуальной мобильности, перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. <...> Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что при совместном передвижении с этими средствами пешеходы получают приоритет, а пользователи гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств должны будут спешиваться при пересечении пешеходного перехода. Там, где разрешено движение велосипедистов, а максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, можно будет ездить по правому краю проезжей части. При этом электросамокат или аналогичное устройство должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Люди на простых самокатах по-прежнему считаются пешеходами.

Ранее координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов предложил в ПДД классифицировать мощные электросамокаты как мопеды. Такая правовая мера обяжет водителей мощных электросамокатов получать водительское удостоверение категории М, а также носить шлем и иметь номерной знак на транспортном средстве.