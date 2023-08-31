Кабмин выступил против закрытия уголовных дел в отношении добровольцев СВО

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Правительственная комиссия дала отрицательный отзыв на законопроект, предусматривающий возможность прекращения уголовных дел в отношении лиц, решивших отправиться добровольцами в зону проведения спецоперации, сообщает ТАСС. В комиссии указали, что документ не учитывает ряд важных моментов, связанных с возмещением вреда, причиненного преступлением и последствиями неисполнения добровольцем контракта.

Законопроектом не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, что создает риск нарушения законных интересов потерпевших, — говорится в отзыве правительственной комиссии.

В отзыве указывается, что новое основание освобождения от уголовной ответственности должно быть прописано в УК, поскольку именно в нем устанавливаются основания и принципы уголовной ответственности. Кроме того, в кабмине отметили, что возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовного дела не соответствует его компетенции, которую определяет УПК.

В комиссии также добавили, что в проекте отсутствуют процессуальные последствия неисполнения контракта о прохождении военной службы добровольцем, в отношении которого было прекращено уголовное дело. Наряду с этим указывается на несоответствие понятия «добровольное прохождение военной службы» терминологии закона «О воинской обязанности и военной службе».

В июне президент Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту в период военного положения граждан с судимостью, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. В рамках этого же закона ограниченно годные россияне также смогут заключать контракты с Вооруженными силами РФ в период мобилизации и военного времени.