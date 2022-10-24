Кабмин выделит 1 млрд рублей на создание центров разработки электроники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство выделит в 2022-2023 годах 1 млрд рублей на создание малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут выделены из федерального бюджета и направлены в виде субсидий на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Еще одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки.

Решение позволит простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и в конечном счете обеспечить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности, — отмечается в сообщении.

Оператором субсидий станет фонд «Сколково». Согласно планам правительства, к 2030 году в стране должны работать не менее ста центров проектирования радиоэлектроники.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в условиях угрозы приостановки поставок зарубежной техники в Россию импортозамещение становится очень важным. По его мнению, к 2030 году страна должна стать полностью независимой от зарубежной электроники.

Его коллега Юрий Борисов призвал сделать поддержку отечественной радиоэлектронной отрасли национальным проектом. Он пояснил, что в нее до сих пор не идет крупный бизнес, а без средств частных инвесторов изменить ситуацию не получится.