Кабмин выделил 4,5 млрд рублей на новые школы в восьми регионах России

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Правительство России направит более 4,5 млрд рублей на реализацию программы по модернизации и строительству школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, средства потратят на возведение учебных заведений в Омской, Ярославской и Ульяновской областях, республиках Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, на Ставрополье и в Бурятии.

Сегодня перераспределим более 4,5 млрд рублей между регионами. Эти финансы помогут ускорить ввод почти 5 тысяч новых учебных мест в восьми субъектах, — сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить библиотеки новых регионов страны книгами. По его словам, уже в ближайшее время для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 2,5 млн экземпляров изданий. Среди них будет народные сказки для детей и русская классика. Из современных работ российский лидер предложил произведения Захара Прилепина. Путин уточнил, что для достижения результата на этом направлении было принято решение выделить дополнительные средства из президентского фонда.

Кроме того, стало известно, что почти 1,4 тысячи школ в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях получили временную государственную аккредитацию и смогут выдавать своим выпускникам аттестаты российского образца.