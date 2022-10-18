Кабмин ввел особые условия по госзакупкам для мобилизованных бизнесменов

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Кабмин разрешил изменять существенные условия контрактов по госзакупкам, поставщиками в которых являются мобилизованные предприниматели. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд — сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации, — говорится в сообщении.

Нововведение распространяется и на индивидуальных предпринимателей. Оно действует в отношении всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Согласно постановлению, если компания или индивидуальный предприниматель из-за мобилизации не смогут обеспечить исполнение контракта вовремя, то предусмотренные договором неустойки будут списаны. Кроме того, исполнителей не станут вносить в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее сообщалось, что мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества. Она предоставляется на весь срок службы и будет доступна в том числе добровольцам.