Кабмин может ввести обязательный консульский учет для россиян за рубежом РИА Новости: кабмин введет обязательный консульский учет россиян за рубежом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России начнет действовать обязательный консульский учет граждан, которые живут за границей, пишет РИА Новости. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства, кабмин утвердил двухлетний план по реализации в 2024–2025 годах концепции государственной миграционной политики.

Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, — говорится в документе.

Ожидается, что будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», и правовой статус этой категории граждан будет конкретизирован. Ответственность за выполнение возложена на Министерство иностранных дел России, срок выполнения — 20 июня 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры, направленные на поддержку незаконно депортированных соотечественников. Также глава государства потребовал выработать меры по обеспечению соблюдения прав россиян, проживающих за рубежом.

Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, а также глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.