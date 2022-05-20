Пенфонд России предложили объединить с Фондом соцстрахования Кабмин внёс в Госдуму законопроект о создании Социального фонда России

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Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Социальный фонд России. Деятельность новой организации будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут представители обеих палат российского парламента, профсоюзов и работодателей, сообщается на сайте кабмина.

Данная реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. В его основе будет цифровая платформа, объединяющая информсистемы, которые существуют сегодня в социальной сфере. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно, пояснили в правительстве.

Информация о внесении документа появилась на сайте Госдумы. Законопроект содержит поправки в Бюджетный, Налоговый и Трудовой кодексы, а также в ряд других законодательных актов.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предположил, что законопроект о Социальном фонде будет принят до конца весенней сессии.

Думаю, что полностью примем в эту сессию, — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о преимуществах Социального фонда России. В частности, об установлении единого тарифа страховых взносов, которые работодатели перечисляют за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Это позволит снизить административные издержки и сократит ошибки при расчётах, поскольку предприниматели будут заполнять всего один платёжный документ. По его словам, фонд начнёт работу с 2023 года.