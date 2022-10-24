Кабмин утвердил новые правила проверки водителей на алкоголь

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Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, проверка водителей на опьянение может быть проведена только в присутствии двух понятых или с видеофиксацией. Основания для нее - запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, несоответствующее обстановке поведение или резкое изменение цвета лица водителя.

В случае отказа водителя от проверки на опьянение, его направят на освидетельствование в медучреждение. Аналогичная мера предусмотрена в случаях, когда гражданин не согласен с результатами теста и когда есть основания полагать, что водитель пьян, но тест при этом отрицательный. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029-го.

Ранее сообщалось, что россиянам могут усложнить получение водительских прав. В Госдуме рассмотрят поправки в законодательство, согласно которым медики будут граждан направлять на дополнительное обследование при наличии подозрений на заболевание, которые препятствуют вождению.