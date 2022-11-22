Кабмин утвердил целевые задания по обеспечению нужд СВО

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Правительство России утвердило целевые задания по обеспечению армии в интересах спецоперации на Украине и определило круг ведомств, которые могут проводить госзакупки в этих целях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также подчеркнул важность контроля за выполнением плановых показателей целевых задания сообщается на сайте кабмина.

Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков, — сказал Мишустин.

По его словам, это оперативно закупать амуницию и другие товары, ремонтировать технику и выполнять задачи, которые связаны с безопасностью и обороной страны. Премьер уточнил, что в перечень включены МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

Глава правительства призвал указанные ведомства внимательно следить за актуальностью производственных планов, своевременно уточнять их и вносить корректировки с учетом поступающих заявок.

Ранее Мишустин призвал максимально эффективно расходовать средства, выделенные на спецоперацию. По его словам, сегодня все ресурсы должны быть сконцентрированы на выполнении конкретных задач СВО. Премьер подчеркнул, что ответственность за устойчивость финансовой системы России несет не только экономический блок, но и вся исполнительная власть в стране.