Медики дефицитных специальностей начнут получать ежемесячные допвыплаты Медики дефицитных специальностей начнут получать ежемесячные допвыплаты в размере до 18,5 тысячи рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство России установило ежемесячные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплаты будут получать врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, медики, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 млн человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей, — говорится в сообщении.

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин отметил, что начисления должны осуществляться без промедления. Он подчеркнул, что выплаты «должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры».

Ранее сообщалось, что правительство выделило почти 59 млрд рублей на рост зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала в регионах. Мера коснется тех специалистов, которые перечислены в майском указе президента от 2012 года. Средства будут направлять в региональные Минздравы, где их будут реализовывать исключительно на выплаты указанным категориям медиков.