Кабмин анонсировал появление четырех пассажирских кораблей ледового класса Правительство: до 2025 года в России появится четыре корабля ледового класса

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До 2025 года в России построят четыре пассажирских судна ледового класса, говорится на сайте правительства страны. Корабли построят в Архангельской области при поддержке Минпромторга. Работы пройдут на базе судоремонтного завода «Красная кузница» — филиале центра судоремонта «Звездочка».

В регионе начато строительство четырех судов ледового класса, они предназначены для организации пассажирских перевозок в период ледохода и ледостава. Первые два судна будут сданы в 2024 году, еще два — в 2025 году, — утверждается на сайте кабмина.

Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, средства на строительство уже выделили в полном объеме. Проект реализуется без просрочек.

Зная существующие проблемы с изготовлением судового оборудования при строительстве новых судов, Центр пропульсивных систем северодвинского завода «Звёздочка» готов расширить производство винторулевых колонок, которые раньше поставляла Финляндия. Наши корабелы способны на этом рынке полностью заменить компетенции бывших западных партнеров, — отметил Цыбульский.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать вопрос о введении моратория на выплаты за лизинг иностранной техники. Распоряжение дано главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минтранса Виталию Савельеву, писали журналисты, ссылаясь на соответствующий документ. К Мишустину с таким предложением обращался глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.