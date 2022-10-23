Кабмин сократил сроки согласования документов при планировании территорий

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Правительство сократило сроки согласования документов территориального планирования с одного месяца до 10 дней. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабина.

Согласно документу, 10-дневный срок согласования изменений в схемы территориального планирования касается проектов строительства, реализуемых за счет бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и приведения местных схем в соответствие с документами территориального планирования России. Во всех остальных случаях согласование изменений должно занимать не более 20 дней.

Кроме того, подготовка, согласование и опубликование проекта схемы территориального планирования теперь будет осуществляться в электронном виде. Это упростит процедуру и повысит оперативность взаимодействия органов власти и организаций, отвечающим за территориальное планирование.

Регионам будет проще и быстрее согласовывать документы территориального планирования, необходимые для создания комфортной городской среды, — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин назначил нового главу Фонда развития территорий, им стал Ильшат Шагиахметов. Полномочия предыдущего гендиректора организации Константина Цицина были прекращены досрочно по его желанию. Фонд осуществляет комплексное развитие территории, выполнят функции застройщика и технического заказчика, проводит строительный контроль, обеспечивает внедрение ресурсосберегающих технологий.