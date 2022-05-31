В России введут мораторий на проверки валютного законодательства С 1 июня в России введут мораторий на проверки валютного законодательства

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C 1 июня до конца года в России будет действовать мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства со стороны налоговых органов, сообщается на сайте правительства РФ. Исключение составят проверки, в ходе которых были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года.

Будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства, — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство России продлило до 1 декабря сроки сдачи россиянами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счёта. Прежний срок сдачи должен был истечь 1 июня.

Ранее правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. В Минфине сообщили, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.