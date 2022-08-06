Кабмин РФ утвердил подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией

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Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о развитии торгово-экономического сотрудничества. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Принять предложение Минэкономразвития России, <...> предварительно проработанное с турецкой стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о развитии торгово-экономического сотрудничества, — говорится в документе.

От имени российского правительства документ поручено подписать министру торговли и вице-премьеру Александру Новаку. Также в ходе переговоров о подписании документа Новаку разрешается вносить «изменения, не имеющие принципиального характера».

Ранее турецкий президент Эрдоган сообщил, что страны подписали дорожную карту по сотрудничеству в отрасли экономики, в связи с чем намерены довести товарооборот до $100 млрд.

Сообщалось, что по итогам переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились увеличивать объёмы торговли и идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, сотрудничать в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма.