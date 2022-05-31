Кабмин РФ разрешит подсанкционным компаниям не избирать совет директоров

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин / Фото kremlin.ru

Правительство РФ разрешит временно не избирать совет директоров российским компаниям, подпавшим под санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Кроме того, таким компаниям позволят сохранять полномочия совета директоров без переизбрания: как пишет ТАСС, в нынешних выполнение этого требования может быть затруднено.

Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров, — отметил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что порядка 77% предпринимателей в России уже адаптировались к работе в условиях санкций или ещё надеются это сделать. Всего санкции затронули 86,8% российского бизнеса, а самыми значимыми их проблемами оказались спад спроса, дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту.

Российские бизнесмены ожидают, что власти пойдут на снижение налогов и списание части накопившейся налоговой задолженности. Также они отметили необходимость снизить ставки страховых взносов до 15% со всей базы зарплаты, предоставить дешёвые и доступные оборотные кредиты и заморозить тарифы естественных монополий.