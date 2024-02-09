Кабмин РФ расширил список контролируемых государством наркотических средств

Фото: Правительство РФ

Михаил Мишустин

Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории государства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По информации ТАСС, в список добавлено 12 новых позиций.

В обновленный перечень вошли вещества из числа синтетических каннабиоидов, триптаминов и бензодиазепинов, особо опасных для жизни и здоровья людей. Расширение списка в правительстве объяснили совершенствованием госконтроля за оборотом новых видов психоактивных препаратов.

Также был расширен список растений, содержащих наркотические и психотропные вещества и подлежащих контролю на территории РФ. Туда попали, в частности, ипомея трехцветная, турбина щитковидная и гармала. Эти растения запрещено культивировать и продавать. Кроме того, документ предусматривает усиление государственного контроля за незаконным оборотом кокаина.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге торговец наркотиками умер от передозировки, когда пробовал свой товар на вкус. Тело 38-летнего мужчины обнаружил хозяин квартиры на Московском проспекте после того, как тот не оплатил аренду жилья и не выходил на связь. Прибывшие на место правоохранители отправили труп на судебную медэкспертизу, а также обыскали жилье и нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.