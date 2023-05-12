Кабмин РФ одобрил соглашение с Китаем о поставках газа через Дальний Восток

Фото: gazprom.ru

Правительство России одобрило межправительственное соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту и внесло в Госдуму законопроект на ратификацию. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по «дальневосточному» маршруту, подписанное в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года, — говорится в тексте постановления.

Статс-секретаря — замминистра энергетики РФ Анастасию Бондаренко назначили официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения в обеих платах парламента.

Соглашение предполагает поставки газа в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь. Со стороны России поставлять газ по этому участку сможет только «Газпром», на стороне Китая прием будет выполнять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Аналогично распределены задачи по строительству и эксплуатации частей трансграничного участка в РФ и КНР.

По данным «Газпрома», после выхода проекта на полную мощность объем поставок газа в КНР увеличится на 10 млрд кубических метров и достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по трубопроводу «Сила Сибири».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал газопровод «Сила Сибири» сделкой века благодаря масштабам проекта. Глава государства также отметил значительное увеличение поставок в Китай нефти и угля из России.