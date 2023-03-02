Президент России Владимир Путин поручил кабмину продумать возможность предоставления льготной ипотеки гражданам при переселении из зон ЧС, сообщается на сайте Кремля. Осуществить это необходимо в рамках поручения главы государства, данного в 2021 году и также касавшегося поддержки граждан, потерявших жилье в результате ЧС.
Дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) гражданам при переселении из зон затопления и подтопления, — говорится в сообщении.
Ранее президент объявил о запуске программы льготной ипотеки под 2% в контролируемых частях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях. В ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры он подчеркнул, что новые меры позволят повысить темпы реконструкции регионов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в январе сообщил, что правительство РФ расширяет возможности получения льготной ипотеки для IT-специалистов. По его словам, жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет, также будет учитываться доход как с основного места работы, так и по совместительству.