Кабмин решил проблему обманутых дольщиков на федеральном уровне Хуснуллин: федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты

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Вице-премьер России и председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин заявил, что федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты, передает РИА Новости. Он призвал региональные правительства поступить аналогичным образом.

До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан — участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли, — сказал он.

Он добавил, что в одних случаях принято решение о предоставлении жилья, в других — о выплатите компенсаций. Деньги будут переведены пострадавшим в течение нескольких месяцев.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Сергей Колунов выступили с инициативой быстрее передавать квартиры от застройщика к дольщикам в случае досрочного завершения работ. Они предполагают, что мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на людей, которым приходится арендовать квартиру в ожидании собственного жилья. Кроме того, это также сократит и расходы застройщика, указал Колунов.

Юрист Игорь Ивлев ранее объяснил, как не стать жертвой мошенников при продаже квартиры. Он рассказал, что недвижимости можно лишиться из-за невнимательности и незнания того, как выглядит основной договор купли-продажи. По его словам, мошенники часто подсовывают этот документ продавцам жилплощади, когда предлагают им подписать предварительный договор.