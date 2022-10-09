Кабмин расширил возможности льготных кредитов на закупку импортных товаров

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей использования льготных кредитов для закупки зарубежных товаров. Это позволит компаниям направлять средства на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, НДС и таможенных пошлин на фоне антироссийских санкций, говорится на сайте кабмина.

Российские предприятия смогут направлять средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также НДС и таможенных пошлин, — указано в сообщении.

Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства – три года. В перечень приоритетной импортной продукции включены в том числе строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

Ранее Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики и поручил создать штаб по поддержке устойчивой работы малого и среднего бизнеса. Этим займутся четыре министерства и ФНС.