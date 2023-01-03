Кабмин расширил программу бесплатного оказания медпомощи

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год, в которую включены новые направления, сообщается на сайте правительства. Речь, в частности, идет о мерах по профилактике сахарного диабета и лечению гепатита С.

В программе появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом», — говорится в сообщении.

Так, для борьбы с диабетом предусмотрены мероприятия по его раннему выявлению и внедрению современных методов лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, а также открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих данным заболеванием.

Что касается гепатита С, то в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медорганизаций на оказание помощи таким больным в рамках ОМС. Кроме того, меры по предотвращению распространения гепатита С включены в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Ранее стало известно, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) полноценно заработает в новых регионах России с 2024 года. Их жители, имеющие полисы, смогут получать медпомощь в любом субъекте страны.