Кабмин проведет эксперимент по переводу зачеток в электронный формат

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе зачеток и студенческих билетов в электронный формат, пишет ОТР со ссылкой на сообщение кабмина. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, — говорится в публикации.

В электронный вид переведут документы, подтверждающие обучение, после чего их добавят в мобильное приложение в виде QR-кода и в личный кабинет на «Госуслугах». Ими можно будет пользоваться для прохода на территорию учебного заведения, а также для покупки билетов на общественный транспорт, музеи, театры и кино.

Отвечать за этот эксперимент будут Рособрнадзор, Минтранс, Минобрнауки, Минкультуры и Минцифры. Кроме того, электронные версии не отменят привычные документы.

Ранее Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил снизить нагрузки всем педагогам, вне зависимости от того, в каких учреждениях они работают. Глава кабмина напомнил, что по поручению президента Владимира Путина правительство приняло ряд решений по снижению нагрузки на учителей и «бюрократических элементов».