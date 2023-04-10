Кабмин продлил упрощенное поступление в вузы учившихся за рубежом студентов

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Правительство продолжает поддержку студентов, которые были безосновательно отчислены из вузов недружественных стран, и продлевает для них программу упрощенного поступления в отечественные вузы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в этом году программа будет распространяться и на студентов из новых регионов, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Мы продлеваем программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились, оказались в недружественном государстве. <…> Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране, — сказал премьер.

Порядок вступительных испытаний для таких студентов будет устанавливаться самими вузами. Курс, на который может быть зачислен студент, определят индивидуально с учетом его достижений, пояснил Мишустин.

Он также отметил, что студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза.

Премьер добавил, что в прошлом году данной программой воспользовались около двух с половиной тысяч студентов и аспирантов.

Ранее сообщалось, что российские вузы установят вступительные экзамены для студентов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с изданным Минобрнауки приказом. Согласно документу, абитуриенты смогут использовать баллы ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.