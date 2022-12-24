Кабмин продлил программу льготного кредитования импортной продукции

Правительство России продлило программу льготного кредитования импортной продукции до 30 октября 2023 года, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Так, например, для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год, а для оборудования и средств производства – три года.

Льготный кредит можно получить на закупку продовольственных товаров, лекарств, фармацевтической продукции, транспортных средств, строительных материалов, различных станков, сельскохозяйственных машин, электроники.

В 2023 году на эти цели из бюджета выделят 15,4 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году сумма увеличится до 19,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что из-за прекращения импорта из Европы переработчики текстиля в России остались почти без сырья. Теперь в стране необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз. Это возможно сделать за счет масштабной системы сбора старой одежды, аналогичной системе сбора макулатуры.