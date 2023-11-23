Кабмин продлил до весны квоты на вывоз минеральных удобрений

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Правительство России продлило до 31 мая квоты на вывоз из страны минеральных удобрений. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В документе уточняется, что распределять объемы между экспортерами до 27 ноября поручено Минпромторгу. Само постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Решение направлено на поддержание объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит порядка 17 млн тонн. Из них на азотные удобрения предусмотрено 9,8 млн тонн, на сложные удобрения — более 7,1 млн тонн. Уточняется, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

22 октября сообщалось, что Латвия, Эстония и Бельгия заблокировали в своих портах более 96 тысяч тонн российских удобрений, предназначенных для беднейших государств. В ведомстве выразили надежду, что страны, которые незаконно удерживают удобрения, в ближайшее время передадут продукцию нуждающимся государствам Глобального Юга. Вместе с тем в МИД РФ предложили Брюсселю, Лондону и Вашингтону либо начать подкреплять свои заявления о нераспространении санкций на российскую сельхозпродукцию, либо «перестать врать потребителям».