Кабмин разрешил тратить средства маткапитала на услуги репетиторов Кабмин расширил возможности использования маткапитала на услуги репетиторов

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Правительство России расширило возможности использования средств материнского капитала, теперь их можно использовать для оплаты услуг частных преподавателей, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Отмечается, что постановление подписано с целью реализации новых норм федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Материнский капитал можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП), — говорится на сайте кабмина.

Репетитор, как указывается в сообщении, должен иметь государственную лицензию на преподавательскую деятельность.

В правительстве пояснили, что родители, в рамках постановления, теперь смогу оплатить услуги частного преподавателя, а также услуги негосударственного детского сада или школы.

Для этого необходимо предоставить в Пенсионный фонд два документа — заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Отмечается, что необходимые документы можно направить и по электронной почте: либо через портал Госуслуги или с сайта Пенсионного фонда.

Ранее Мишустин подписал постановление о расширении возможностей использования льготных кредитов для закупки зарубежных товаров. Это позволит компаниям направлять средства на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, НДС и таможенных пошлин на фоне антироссийских санкций.