Кабмин пообещал повысить МРОТ к 2023 году вдвое Голикова: МРОТ к 2030 году в России должен вырасти до 35 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России должен вырасти вдвое — до 35 тысяч рублей, доложила заместитель главы правительства России Татьяна Голикова президенту Владимиру Путину во время совещания с членами кабмина посредством видеосвязи. Она заверила, что все поставленные задачи понятны и поручения будут выполнены.

К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое — до 35 тысяч рублей, что позитивно отразится на заработных платах в бюджетной сфере и экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий, — сказала Голикова.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что для семей с детьми-инвалидами предусмотрены пособия, ежемесячные денежные выплаты, социальная пенсия и многое другое, но есть дополнительные льготы, о которых знают не все. По его словам, речь идет о ряде налоговых послаблений и мер поддержки.

Газета «Ведомости» ранее писала, что в правительстве одобрили поправки, согласно которым в России расширяется перечень получателей пособий и льгот. Так, в него войдут родственники погибших Героев России и Советского союза. Законопроект внесли на рассмотрение сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев и Дарья Лантратова.