Кабмин оценил проект о штрафах за повторную утечку личных данных Правительство поддержало проект об оборотных штрафах за повторную утечку данных

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Александр Хинштейн

Правительство России поддержало законопроект об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных, поправки могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время, заявил в своем Telegram-канале депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн. Он выразил надежду, что Совфед и Госдума в ближайшее время внесут поправки в КоАП, а также в Уголовный кодекс России.

Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала наш законопроект — поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных вплоть до введения оборотных штрафов, — написал он.

Оборотный штраф — наказание, размер которого зависит от выручки компании.

В августе в Сеть утекла база данных пользователей сервиса электронных книг «Литрес». Сотрудники сервиса заявили, что в базе содержались только адреса электронной почты клиентов, платежная информация в ней не хранилась. В свободный доступ попали более 3 млн строк информации, среди которых помимо адресов электронной почты есть имена и фамилии.

В мае суд Савеловского района Москвы оштрафовал компанию VK на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей почтового сервиса mail.ru. Организацию признали виновной в нарушении требований закона «О персональных данных» и предоставлении неправомерного доступа к данным пользователей.

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер ранее заявил, что причиной так называемых взломов баз данных клиентов компаний с последующей их утечкой в 99% случаев являются действия сотрудников подобных предприятий. Он предположил, что персонал допускает утечку информации по личным причинам: политическим или на фоне внутренних конфликтов.