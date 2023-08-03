Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва по мобилизации, сообщает ТАСС. Наказание за совершение такого преступления, в проекте отзыва кабмина не уточняется.

Предлагается дополнить ст. 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» УК РФ частью третьей, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, — говорится в документе.