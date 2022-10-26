Кабмин поддержал присуждение статуса ветерана добровольцам СВО

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Российское правительство поддержало законопроект о присуждении добровольцам, которые участвовали в специальной военной операции на территории Украины, статуса ветерана боевых действий. Об этом пресс-служба кабмина сообщила 26 октября. Были одобрены поправки в федеральный закон «О ветеранах», передает ТАСС. Их подготовил депутат Владимир Гутенев.

Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства, — говорится в сообщении.

Внесенный проект правовой нормы предполагает, что граждане, получившие ранения во время СВО, смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, соответствующий законопроект с поправками в федеральный закон о мобилизации о внес в парламент.

Кроме того, он внес второй законопроект, предлагающий освободить от службы тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора наук.