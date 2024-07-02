Кабмин озвучил решение по передаче конфискованного оружия в зону СВО Правительство поддержало инициативу о передаче конфискованного оружия в зону СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Правительство России поддержало законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина. Из него следует, что правительство одобряет инициативу с учетом указанных замечаний.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний, — отмечается в документе.

Соответствующий законопроект группа сенаторов и депутатов фракции «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму мае. Андрей Турчак, занимавший должность секретаря генсовета политсилы, отмечал, что в территориальных подразделениях МВД сегодня хранится около 250 тысяч единиц оружия, из которых более 70 тысяч подлежат утилизации. Он подчеркнул, что оружие исправно и может быть передано Минобороны РФ и Росгвардии.

До этого о необходимости такой инициативы говорил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он призывал передать конфискованное и невостребованное оружие в военные организации для нужд СВО. При этом он уточнил, что это касается стрелкового огнестрельного оружия.