Кабмин отверг идею о праве тратить маткапитал на оплату спортсекций Правительство сочло избыточным проект о праве тратить маткапитал на оплату спортсекций

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Законопроект главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, согласно которому родители должны иметь возможность потратить материнский капитал на оплату спортивных секций, является избыточным, говорится в официальном заключении правительства России, передает ТАСС. Как утверждают члены кабмина, предлагаемые меры дублируют уже имеющиеся гарантии поддержки детей, а потому в рассмотрении нового законопроекта нет смысла.

Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей, финансируемые, в том числе за счет средств федерального бюджета, а также направления использования средств материнского капитала. С учетом изложенного принятие федерального закона является избыточным, — говорится в заключении правительства.

В кабмине уточнили, что возможность распределения средств маткапитала на оплату дополнительных образовательных услуг прописана в законе «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». Также в заключении правительства сказано, что россияне смогут получить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги согласно налоговому кодексу РФ.

Сенатор Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет в мае 2023 года. Парламентарий отметил, что средства также можно было бы направить на медицинское страхование ребенка до года. По его словам, предлагаемая мера должна касаться всех детей в семье до достижения 18 лет.