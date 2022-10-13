Кабмин опубликовал постановление о создании ООО «Сахалин-1» Правительство России постановило создать ООО «Сахалин-1», нового оператора одноименного проекта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России постановило создать новое общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сахалин-1», которое станет новым оператором одноименного проекта, с регистрацией в Южно-Сахалинске, сказано в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации. Размер уставного капитала нового ООО составил 10 тысяч рублей.

Создать общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-1»... Местом нахождения общества является город Южно-Сахалинск, — сказано в правительственном постановлении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Ему передаются права и обязанности уже действующего оператора «Эксон нефтегаз лимитед». Все имущество объединения, которое вел «Сахалин-1», переходит в собственность России. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

В начале сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россия ждет прояснения ситуации вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-1» и возобновления его работы. В 2022 году добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась вдвое, а в настоящее время она остановлена совсем.