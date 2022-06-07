Кабмин одобрил законопроект о контроле за иноагентами Правительство РФ поддержало законопроект о контроле за иноагентами, высказав замечания

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Кабмин РФ одобрил законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», пишет ТАСС. При этом к документу есть ряд замечаний, которые должны быть устранены ко второму чтению. В частности, не указан круг информации, распространение которой может повлечь за собой присвоение статуса иностранного агента.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом представленных замечаний, — говорится в сообщении.

Правительство также указывает на то, что статусы иноагента и лица, аффилированного с иноагентами существенно отличаются в части ограничений, поэтому аффилированных лиц кабмин предлагает вынести в отдельный реестр.

Ранее шестеро журналистов, в том числе Алексей Пивоваров и Олег Кашин были включены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. Также в список попал бизнесмен Евгений Чичваркин.