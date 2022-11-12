Правительство поможет с ресоциализацией освобожденным из тюрем лицам Кабмин одобрил меры ресоциализации для осужденных и освобожденных из тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, следует из сообщения, опубликованного на сайте кабмина. Законопроект предусматривает введение института пробации, представляющий собой совокупность мер, которые применяются в отношении осужденных и освобожденных из тюрьмы лиц.

Одобрить проект федерального закона «О пробации в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в релизе.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что в России из 100 тысяч освобожденных из мест заключения 44 тысячи вновь совершают преступления. Таким образом, повторные нарушения составляют 44%. Министр предложил создать специальную службу в рамках ФСИН, которая будет заниматься социальной адаптацией осужденных.

Специальная служба пробации, по словам Чуйченко, смогла бы заниматься адаптацией заключенных к жизни на воле. Он также рассказал, что концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключённых до 300 тысяч человек. Сейчас в России в местах лишения свободы находятся 483 тысячи человек.