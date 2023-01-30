Кабмин обозначил новые случаи для признания инвалидности Кабмин включил в перечень причин инвалидности увечья, полученные в добровольческих отрядах

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Правительство России дополнило правила признания лица инвалидом новым пунктом, включающим увечья и травмы, полученные во время службы в добровольческих формированиях. Соответствующее постановление было опубликовано 30 января на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, соответствующий пункт правил, утвержденный постановлением «О признании лица инвалидом», будет дополнен новым подпунктом, который вводит такое основание для этого, как «инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».

Ранее кабмин утвердил целевые задания по обеспечению армии в интересах спецоперации на Украине и определило круг ведомств, которые могут проводить госзакупки по упрощенной процедуре в этих целях. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность контроля за выполнением плановых показателей целевых заданий.

Мишустин также призвал максимально эффективно расходовать средства, выделенные на спецоперацию. По его словам, сегодня все ресурсы должны быть сконцентрированы на выполнении конкретных задач СВО. Премьер подчеркнул, что ответственность за устойчивость финансовой системы России несет не только экономический блок, но и вся исполнительная власть в стране.